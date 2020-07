Canon presenta le nuove mirrorless Eos R5 e R6

9 Luglio 2020 – 15:04

Dopo mesi di lockdown e incertezza causati dall’epidemia di Covid-19, Canon riversa nel mercato fotografico due nuove mirrorless full frame, le EOS R5 e EOS R6, quattro nuovi obiettivi RF, una stampante e vari accessori. Una pletora di nuovi prodotti lanciati insieme per per ribadire sostanzialmente due concetti: che per il mercato è tempo di ripartire e, soprattutto, che la tecnologia mirrorless non è più un esercizio di stile, ma un settore fiorente per la casa giapponese, che oggi vale il 46% delle spedizioni.

Guardando alle specifiche tecniche, le nuove fotocamere hanno vari elementi in comune e altrettanti che le distinguono, per soddisfare pubblici anche molto diversi tra loro: la EOS R5 è una fotocamera full frame professionale con sensore da 45 megapixel e velocità fino a 20 fps, ma è anche la prima mirrorless full frame capace di registrare internamente video 8K in formato RAW fino a 29,97 fps e video 4K fino a 120p.

EOS R6, dal canto suo, è sviluppata per appassionati e professionisti che cercano uno strumento ben bilanciato e versatile, capace di dare alte prestazioni in tutte le situazioni, e vanta un sensore da 20,1 megapixel con cui si possono scattare fino a 20fps e girare video 4K fino a 60p e video full hd fino a 120p.

Le cose che hanno in comune

Entrambe le EOS R5 ed EOS R6 possono scattare fino a 12 fps grazie all’otturatore meccanico e fino a 20 fps con l’otturatore elettronico completamente silenzioso. In entrambi i casi, lavorano mantenendo attivo sia il rilevamento dell’esposizione automatica (AE) sia la messa a fuoco automatica (AF). E’ anche possibile impostare la prima tendina dell’otturatore elettronica e la seconda meccanica per scattare fino a 12 fps.

Notevole anche sistema nuovo di zecca per la stabilizzazione d’immagine sul sensore a 5 assi, che migliora le prestazioni di tutti i tipi di obiettivo. Progettata per lavorare in coppia con il sistema di stabilizzazione nativo degli obiettivi RF, questa tecnologia corregge fino a 8 stop, consentendo ad esempio di fare a mano libera foto che altrimenti richiederebbero l’uso di un treppiede. Tutto merito del grande innesto RF, che con i suoi 54 millimetri garantisce che la luce raggiunga sempre l’intero sensore anche quando si muove per stabilizzare l’immagine e che, allo stesso modo, agevola un movimento maggiore e una maggiore efficienza del sistema IS.

Lo avevamo già visto al suo debutto sulla EOS 1D X Mark III, ora lo ritroviamo sulle nuove EOS R5 ed EOS R6: il processore Digic X, mostro di potenza e velocità di elaborazione, abilità il nuovo e aggiornato sistema di autofocus Dual Pixel Cmos AF II, che mette a fuoco in appena 0,05 e che lavora con livelli di luce fino a -6 EV con la R5, mentre raggiunge un EV minimo di -6,5 con la R6.

Il sistema iTR AF X AF deve a un fine tuning tramite intelligenza artificiale con apprendimento deep learning l’efficacia con cui rileva volto e occhi, mantenendo i soggetti sempre nitidi anche con ridotta profondità di campo. Non solo, ma il sistema di inseguimento del soggetto ora riconosce anche gatti, cani e uccelli sia in modalità foto che video.

Infine, entrambe le fotocamere sono dotate di sistemi avanzati di connessione grazie a bluetooth e wi-fi integrati: EOS R5 (5Ghz Wi-iFi) ed EOS R6 (2 .4Ghz Wi FiFi8) si collegano facilmente a smartphone e in rete per la condivisione di file ad alta velocità e il trasferimento FTP/FTPS, e possono essere controllate a distanza tramite la app Camera Connect o il software EOS Utility (se collegate a un pc o un mac tramite wi-fi o usb 3.1). Supportato anche il trasferimento automatico di file di immagini alla piattaforma cloud image.canon, per condividere e stampare facilmente immagini o per integrarsi con i flussi di lavoro di Google Photos Photos o Adobe Creative Cloud.

EOS R5, pensata per i professionisti

Grazie al processore Digic X, al sensore Cmos da oltre 45 megapixel, alla copertura AF fino al 100% con 5940 punti AF selezionabili e alla sensibilità da 100 da 51.200 ISO, la EOS R5 si configura chiaramente come fotocamera indirizzata a un’utenza professionale. Lo conferma anche il doppio slot di memoria, dove sono supportate una scheda sd UHS II e soprattutto una scheda CFexpress, scelta necessaria per registrare senza intoppi il flusso video RAW 8K a 12 bit.

Molto utile anche il joystick multi-controller da usare in aggiunta alla modalità Touch Drag AF, che utilizza il touchscreen ad angolo variabile da 3,2 pollici con una risoluzione di 2,1 milioni di punti. Grazie infine al supporto del Dual Pixel RAW, è possibile correggere il contrasto dello sfondo e cambiare l’illuminazione nei ritratti direttamente in macchina. Il mirino elettronico (EVF) da 0,5 pollici si aggiorna a 120 fps con una risoluzione di 5,76 milioni di punti, riducendo al minimo il gap con il tradizionale mirino ottico.

EOS R6, ce n’è per tutti

L’EOS R6 è una fotocamera versatile, adatta agli appassionati di sport e natura che di sicuro possono sfruttare al meglio la velocità di scatto fino a 20 fps, fino a 6.072 punti AF selezionabili, il sensore Cmos da 20,1 megapixel ma anche una gamma ISO nativa di 100 – 102.400. Ideale anche per girare video, la R6 consente filmare con risoluzione 4K uhd fino a 59,94 fps raggiunti attraverso il sovra campionamento da 5,1K, e realizza filmati in slow motion con supporto AF utilizzando la modalità Full HD fino a 119,88 fps.

Il mirino elettronico EVF da 0,5 pollici e 3,69 milioni di punti lavora fino a una velocità di aggiornamento massima di 120 fps, adatta a fotografare eventi sportivi. Lo schermo LCD da 1,62 milioni di punti con angolazione variabile da 3 pollici rende possibile riprese da angolazioni davvero creative. I due slot di memoria consentono agli utenti di inserire 2 schede sd UHS II e di registrare contemporaneamente su entrambe le schede, con la possibilità di registrare in diversi formati in sicurezza e velocità.

Tutto il resto

Insieme con EOS R5 (4709 euro, disponibile dal 30 luglio) ed EOS R6 (2829 euro , che diventano 3149 euro in kit con RF 24-105mm F4 7.1 IS STM, disponibile da fine agosto), Canon ha presentato anche alcuni accessori, ben quattro nuovi obiettivi RF, due extender e la stampante A3 imagePrograf PRO-300 (799 euro).

Gli obiettivi sono l’RF 85mm F2 Macro IS STM (729 euro, disponibile da ottobre); l’RF 600mm F11 IS STM; (839,99 euro) e l’RF 800mm F11 IS STM (1099,99 euro) entrambi disponibili dal 30 luglio; l’RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM che costa 3249 euro e sarà disponibile da settembre.

