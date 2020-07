Anche Samsung vuole eliminare il caricabatterie dalla confezione

9 Luglio 2020 – 15:43

(Foto: Samsung)Anche Samsung potrebbe eliminare il caricabatterie dalla dotazione nella confezione d’acquisto dei futuri smartphone, soprattutto i top di gamma. Apple potrebbe essere la prima società a introdurre questa politica che sta già facendo molto discutere e il brand rivale seguirebbe a ruota con la medesima motivazione: ridurre i costi.

A riportare questa non così piacevole possibilità ci ha pensato il blog Sammobile specializzato in indiscrezioni sui dispositivi del colosso coreano. Sembra che a generare l’idea sia stato soprattutto l’aumento dei costi di determinati componenti come il chip Snapdragon 875 che andrà a muovere i top di gamma imminenti. Samsung potrebbe eliminare il caricabatterie a partire dall’anno prossimo, il 2021.

Secondo la voce di corridoio, non sarebbe una grande perdita per gli utenti dato che è più che verosimile che in casa abbiano già un caricabatterie compatibile, dunque sarebbe anche una mossa green per risparmiare su produzione e distribuzione di accessori già in possesso del cliente.

Il ragionamento ha una certa base condivisibile, ma è altrettanto vero che i caricabatterie con cavo usb type-c che ormai sono diventati standard non è così scontato si trovino in casa, soprattutto se si passa da un apparecchio di qualche anno fa ancora dotato di ingresso micro-usb.

Inoltre, utilizzare un caricabatterie di altra marca oppure peggio ancora di scarsa qualità potrebbe a lungo andare rendere meno efficace la batteria. Senza contare il non sfruttare la ricarica veloce del quale ogni top di gamma è ormai dotato (qui i più rapidi).

Insomma, di certo non è una buona notizia per gli acquirenti che dovranno verosimilmente mettere in conto una spesa extra e, comunque, l’acquisto di un prodotto esterno, a tutto danno delle originarie motivazioni green. Di più: l’analista Jeff Pu interpellato da MacRumors avverte che iPhone 12 potrebbe a sorpresa costare fino a 50 dollari (45 euro circa) in più rispetto a iPhone 11 nonostante la promessa di un calo di costo eliminando in scatola caricatore e cuffiette. Oltre al danno, la beffa.

