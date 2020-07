Verba volant, social manent: il caso di Mondovì

8 Luglio 2020 – 13:48

Un video su Tik Tok fatto di razzismo e misoginia, le reazioni sconsiderate sui social, il raid punitivo che crea danni ulteriori: il caso Monregale.

