Questo climatizzatore indossabile si porta sotto alla nuca e abbassa la temperatura di 13 gradi

8 Luglio 2020 – 17:28

Si chiama Reon Pocket, lo ha messo in vendita Sony in Giappone e permette di resistere alla calura estiva ma anche al gelo invernale raffreddando o riscaldando l’aria nelle immediate adiacenze di chi lo utilizza. L’autonomia è di circa un’ora e mezza, adatta ai pendolari e a chi si sposta frequentemente a piedi o sui mezzi pubblici.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech