Problemi con il jack audio di Surface Book 3

8 Luglio 2020 – 16:48

Si moltiplicano le segnalazioni relative a un problema di natura audio, in qualche modo legato al jack da 3,5 mm, per il Surface Book 3 di Microsoft.

The post Problemi con il jack audio di Surface Book 3 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico