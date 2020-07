Per l’acquisto di auto elettriche arrivano anche gli incentivi locali

Foto di Paul Brennan da PixabayAnche gli enti locali puntano sulla mobilità sostenibile, e per rilanciare i consumi e spingere il rinnovo del parco auto in direzione “green” propongono nuovi incentivi cumulabili con quelli statali. Il Comune di Milano ha pubblicato sul suo sito un bando per richiedere contributi fino a 9.600 euro destinati ai residenti che acquistano un veicolo a impatto zero a fronte della rottamazione di un diesel o benzina.

Il bonus, che può essere richiesto online fino al 30 novembre 2020 e fino a esaurimento del fondo da un milione di euro stanziati, è destinato ai maggiorenni che risiedono nella città meneghina, e per la prima volta non prevede alcun limite Isee. Nel complesso si tratta di agevolazioni interessanti per chi decide di passare a un veicolo elettrico al 100%, che oggi rappresentano nel nostro paese una quota di mercato dell’1,8%, o a un’auto ibrida.

I residenti di Milano che scelgono di rottamare la propria auto a benzina di categoria Euro 1 o inferiore potranno ricevere un incentivo fino a 9.600 euro o pari al 60% del prezzo di listino per acquistare un’auto elettrica pura, come per esempio una Renault Zoe o una Smart ForTwo, tra le elettriche oggi più vendute in Italia, oppure anche una Tesla Model 3. In questo caso, a fronte della rottamazione e con l’aggiunta del bonus statale (ancora in discussione), si potrebbe arrivare a uno sconto del valore di 15.600 euro.

Per le ibride, invece, con la rottamazione si arriva a un incentivo di 6mila euro (o 60% del prezzo). Sono previsti aiuti anche per i milanesi che scelgono di dismettere le proprie auto inquinanti per passare a un veicolo a metano, bi-fuel oppure Gpl, che potranno usufruire di un bonus pari al 50% del prezzo e fino a 5mila euro. Infine, anche nel caso degli incentivi locali è previsto un bonus del 40% del prezzo e fino a 4mila euro per chi sceglie di acquistare un veicolo a benzina Euro 6 rottamando la propria vecchia auto.

Il sostegno alla mobilità sostenibile del capoluogo lombardo passa anche da incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici a due ruote. Con la rottamazione, chi sceglie di acquistare uno scooter elettrico potrà avere uno sconto fino a 3mila euro, mentre senza rottamazione si arriverà a un massimo di 1.800 euro. Infine, anche chi acquista una bici elettrica o con pedalata assistita potrà beneficiare di 1.500 euro di bonus.

Gli sconti negli altri Comuni

Ma Milano non è il solo comune della penisola ad aver introdotto incentivi locali. A Trento e Bolzano, per esempio, a fronte della rottamazione si può ottenere uno sconto pari a 4mila euro per un’auto 100% elettrica e fino a 2mila euro per una ibrida. All’Aquila invece, sempre per l’acquisto di un’auto elettrica, si va dai 4mila euro per i privati agli 8mila per i professionisti, fino al 30% del prezzo di listino. A Terni e Narni, poi, per chi rottama una Euro 4 o inferiore sono disponibili fino a 4mila euro di bonus per l’acquisto di una elettrica.

