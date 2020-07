I chip di Qualcomm per le fotocamere intelligenti

8 July 2020 – 13:12

I system-on-chip QCS610 e QCS410 per la Vision Intelligence Platform di Qualcomm porteranno IA e machine learning sulle fotocamere di fascia media.

