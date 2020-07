I 5 trend tecnologici per superare la crisi del Covid-19

8 Luglio 2020 – 12:03

Valori, innovazione e sostenibilità sono i tre elementi chiave che secondo Accenture consentiranno alle imprese di accelerare e superare il momento di crisi dovuto alla pandemia. È questa l’estrema sintesi che si coglie dall’aggiornamento di Technology Vision 2020 della nota multinazionale di consulenza strategica. Lo studio, arrivato alla decima edizione, rivela le principali tendenze tecnologiche a tre anni. Questa edizione, sebbene pubblicata già a gennaio, ha goduto di una parziale revisione a seguito della crisi alimentata dal Covid-19 e la quarantena.

“Con la pandemia abbiamo toccato con mano come tante attività della vita quotidiana e del business possono essere fatte con modalità diverse. Quindi certi paradigmi che ci hanno accompagnato per anni, in poche settimane, abbiamo compreso che possono essere superati“, ha commentato Fabio Benasso, presidente e amministratore delegato di Accenture Italia. Il suo suggerimento – basato sull’analisi di interviste con luminari ed esperti del settore tecnologico, dirigenti dell’information technology e imprese – è di puntare sulla flessibilità, la capacità di adattarsi velocemente a ogni scenario poiché ormai i cicli di cambiamento sono sempre più brevi. La maggior parte dei dirigenti intervistati (75%) ritiene che “il ritmo delle perturbazioni sia aumentato negli ultimi tre anni” e il 93% afferma che l’esistenza stessa della loro impresa è spesso messa a rischio “da modelli operativi che non riescono a tenere il passo con i tempi“.

Insomma, agilità operativa, capacità di reazione e profonda revisione dei modelli operativi dovrebbero essere le linee guida per ogni organizzazione. E se si parla di resilienza, ovvero la capacità di superare i momenti di crisi, tecnologia e capitale umano fanno la differenza. “La leadership ha sempre avuto responsabilità, l’imprinting maggiore per costruire la sostenibilità di domani“, ha sottolineato l’ad. “E questo anche aggregando componenti non convenzionali. Oggi si parla ancora di più di soft skill, valori, identità e trust“.

Cinque innovazioni del post-digitale

L’emergenza sanitaria ha costretto le aziende a un rinnovato sforzo: dovranno garantire “un punto di incontro tra il valore d’impresa, i nuovi valori delle persone e sostenibilità dei processi di innovazione“. Accenture parla di “tech-clash“, una sorta di squilibrio tra i modelli tecnologici dell’era digitale e i valori delle persone. Ad esempio l’esigenza della localizzazione e raccolta di dati sanitari per tracciare la diffusione del Covid-19 ha alimentato la preoccupazione in relazione alla privacy. La sfida quindi è garantire i servizi preoccupandosi anche del loro livello di accoglienza e dei bisogni, non basta più la sola efficienza.

Valerio Romano, Intelligent Cloud & Engineering Director di Accenture, sostiene che le imprese dovranno puntare su “ecosistemi solidi basati sulle collaborazioni e sul digitale“. Nello specifico si profilano cinque trend da cavalcare.

The I in Experience

Le aziende avranno bisogno di creare esperienze personalizzate che comprendano la possibilità di esercitare maggior potere decisionale da parte degli individui e delle organizzazioni. In pratica si parla di trasformare gli spettatori passivi in attori attivi abilitando strumenti capaci di emancipare da schemi operativi troppo rigidi.

Ai and Me

L’intelligenza artificiale dovrebbe essere impiegata per far emergere il pieno potenziale delle persone. Tendenzialmente il suo impiego non è inclusivo o antropocentrico: appare come un’entità remota, quando invece dovrebbe essere più manifestatamente collaborativa.

The dilemma of smart things

Prodotti e servizi vengono ormai costantemente aggiornati, vivendo in una condizione che Accenture definisce “forever Beta“. In questo ambito il consiglio è di “pensare a come introdurre nuove funzionalità nei propri dispositivi senza oltrepassare i limiti“.

Robots in the wild

La robotica è che chiave non solo per il presente ma anche il futuro di ogni settore. Il 45% dei dirigenti sosteneva, prima della pandemia, che i dipendenti avrebbero avuto delle difficoltà ad immaginare come lavorare avvalendosi della robotica mentre il 55% riteneva che i dipendenti sarebbero stati in grado di capire facilmente come lavorare con i robot. La crisi ha mutato questa condizione: oggi imprese e governi cercano costantemente nuove soluzioni “contact-less”, che sono un terreno di elezione per i robot.

Innovation dna

Le tecnologie Darq (Dlt – distributed ledger tech), Ai (artificial intelligence), Xr (extended reality) e quantum computing erano già considerate fondamentali dal 76% dei dirigenti intervistati, per rispondere alle esigenze di innovazione. Adesso è consigliato di spingere ulteriormente verso questa direzione “mettendo da parte ogni riserva sull’eccessiva rapidità dei cambiamenti“.

Il punto di vista degli addetti ai lavori

“Il 24% di chi ha acquistato moda online lo ha fatto per la prima volta“, ha dichiarato Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana: “La quarantena ha praticamente agito da acceleratore per il digitale e ci aspettiamo anche un consumo più consapevole, basato su prodotti di qualità e più durevoli. Rimane comunque l’incognita dell’autunno“. Il primo esempio di reazione a questa fase post-covid si avrà comunque con la prima Milano digital fashion week (dal 14 al 17 luglio), completamente digitalizzata e basata su virtual showroom. Una sfida senza precedenti per il settore.

Anche Gabriele Tubertini​, direttore sistemi informativi e organizzazione di Coop Italia​, ha confermato durante l’incontro che la grande distribuzione ha assistito a un boom digitale in relazione sia alle vendite online che alle consegne. Si parla di picchi del 2000% rispetto allo stesso periodo 2019, e anche se in questo momento la situazione si sta normalizzando i volumi sono comunque più alti rispetto al solito. Al netto degli elementi innovativi che verranno introdotti, come ad esempio un più ampio impiego di sensoristica e analisi dati, rimane la grande sfida di comprendere cosa ci aspetterà nei prossimi mesi. “Perché se lo scenario dovesse peggiorare i consumatori penseranno più alla convenienza che ai servizi“, ha sottolineato Tubertini.

