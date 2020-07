Antitrust: tre impegni per stimolare la banda larga

8 Luglio 2020 – 19:48

L’autorità Antitrust ha inviato una nota che racchiude un protocollo di impegni con i quali si potrebbero stimolare le reti a banda larga in Italia.

The post Antitrust: tre impegni per stimolare la banda larga appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico