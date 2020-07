Perché molti lavoratori non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione?

7 Luglio 2020 – 15:03

(foto: Getty Images)Tra i primi provvedimenti adottati dal governo per attenuare gli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia da coronavirus c’è la cassa integrazione (Cig). La misura, con il decreto Cura Italia del 16 marzo, è stata estesa a tutte le imprese, anche quelle con meno di cinque dipendenti, per coprire un periodo massimo di nove settimane. Alcuni dati forniti da Repubblica mostrano, però, che molti lavoratori (circa 2 milioni) non hanno ancora ricevuto la Cig e sono senza alcun sostegno economico da marzo. L’erogazione di questo denaro dipende nella maggioranza dei casi (1,5 milioni di lavoratori) dall’Inps, mentre la restante parte è di competenza del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba). In entrambi i casi a generare questo grande ritardo sono stati principalmente due fattori: l’iter burocratico da compiere e il numero molto ampio della platea beneficiante che rallenta l’istruttoria delle pratiche.

I motivi del ritardo

La cassa integrazione non è unica. Ve ne sono di tre tipi: ordinaria, prevista per situazioni che sfuggono al controllo dell’impresa; straordinaria, a cui si può accedere se l’azienda è in difficoltà e, infine, in deroga che, in buona sostanza, amplia i limiti delle concessioni previste dalle prime due ed è quella su cui si è puntato molto nel dl Cura Italia. Il sostegno fornito dalla Cig può essere totale o parziale, a seconda che il sussidio venga erogato per coprire tutte o solo un numero determinato di ore lavorative.

I lavoratori rimasti scoperti rientrano, quindi, in una di queste tre fattispecie. Stando ai dati pubblicati dall’Inps a inizio maggio, la maggioranza di coloro che avevano fatto richiesta della Cig risultava già pagata o in corso di pagamento. Circostanza confermata anche dal direttore dell’ente, Pasquale Tridico, che parlava di ritardi solo per un’esigua minoranza e, comunque, dovuto ai tempi burocratici che richiedono almeno due mesi per essere completare la pratica. Vincenzo Silvestri, consigliere nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro, ha definito la legislazione a cui fa capo l’erogazione “barocca e inadeguata all’emergenza”.

Uno dei motivi dei ritardi, soprattutto per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, riguardava il coinvolgimento degli enti regionali. Infatti, per le prime nove settimane la Cig è di competenza delle Regioni, che si occupano di smistare le pratiche, e poi passa direttamente all’Inps. Un processo abbastanza complicato che rischia di impantanarsi in più fasi.

Il Sole24ore sottolinea, inoltre, che la numerosità delle norme, circolari e regolamenti rende difficile alle aziende farne richiesta. Dal 12 marzo, infatti, sono stati emanati ben 26 atti dall’Inps, più svariate comunicazioni interne e circolari del ministero del Lavoro. Spesso è anche problematico comprendere a quale tipo di Cig si ha diritto in base alle condizioni della propria società.

Tutte circostanze che prese singolarmente potrebbero essere facilmente bypassabili, ma che moltiplicate per il grande numero di richieste rischiano di costituire un grande ostacolo.

