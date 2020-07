La fontana smart per cani e gatti che mantiene l’acqua alla temperatura giusta

Al contrario di alimenti, cucce e lettiere, la ciotola per l’acqua di cani e gatti si è pressoché mantenuta nel formato tradizionale, assai economico, senza progetti innovativi in grado di prendere piede su ampia scala. A staccarsi dal passato ci prova Alvinoo, una fontana smart per i cuccioli che sfrutta un sensore e un algoritmo per monitorare e conservare la temperatura dell’acqua. Gli studi scientifici hanno dimostrato che gli animali domestici a noi più cari hanno una temperatura corporea ideale inclusa tra i 38-39 gradi centigradi, mentre quella più idonea dell’acqua da bere si aggira sui 22 gradi centigradi, valore che gli evita malattie urinarie e renali.

Dotata di un filtro a quattro strati per bloccare capelli, detriti, sabbia, ruggine e polvere, la fontana conta su un serbatoio separato dalla base di alimentazione in modo da non rischiare scosse elettriche per le bestiole, si spegne in automatico quando l’inclinazione supera i 15 gradi e, assicurando un flusso a temperatura costante, tiene gli animali lontano dal rubinetto. Se il progetto vi intriga, per provare Alvinoo servono 95 euro (con spese di spedizione incluse) e pazientare fino al prossimo ottobre per riceverlo a casa.

