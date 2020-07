Il presidente del Brasile Bolsonaro è positivo al Covid-19

7 July 2020 – 18:06

Photographer: Andre Coelho/BloombergJair Bolsonaro ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Il presidente brasiliano ha comunicato di essere risultato positivo al test per il coronavirus, dopo aver accusato sintomi riconducibili al Sars-Cov-2. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha specificato di avere 38 di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%. Pertanto, mentre assumeva idrossiclorochina, il capo dello Stato si è sottoposto al test per il Covid-19. Che ha dato esito positivo.

Il contagio sarebbe avvenuto dopo una festa a casa dell’ambasciatore americano. In quell’occasione nessuno indossiva la mascherina o dispositivi di protezione, né rispettava le misure di distanziamento fisico consigliate dalle autorità sanitarie. D’altronde, Bolsonaro ha sempre sottovalutato l’emergenza, contestato le misure di protezione e violato i distanziamenti preventivi.

Il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di contagi: 1,6 milioni e oltre 70mila morti. Il presidente di estrema destra ha tuttavia sposato le tesi negazioniste. A fine maggio ha definito il coronavirus una montatura dei media. Ha addirittura incontrato i suoi sostenitori nonostante la sua agenda di impegni politici fosse stata annullata dopo i primi sintomi riconducibili al Covid-19 e alla Cnn aveva dichiarato in un’intervista registrata poco prima dell’arrivo dei risultati del test di sentirsi meglio.

Il precedente

Già il 13 marzo era circolata sui media carioca la notizia che il capo dello Stato fosse positivo al Covid-19, dopo una visita negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump sta a sua volta sottovalutando l’emergenza coronavirus. All’epoca però sia Bolsonaro sia il figlio si erano affrettati a smentire la notizia. Da allora, i dubbi sullo stato di salute del presidente sono stati sempre numerosi e per chiarirli era intervenuto anche il tribunale di San Paolo. Dopo un esposto presentato dal quotidiano O Estado de S. Paulo, i giudici avevano deciso che Bolsonaro avrebbe dovuto fornire tutta la documentazione medica utile per attestare se fosse mai risultato positivo al virus. Ora, però, arriva un’ammissione per bocca dello stesso presidente.

