Il monitor portatile Lenovo ThinkVision M14t

7 Luglio 2020 – 19:48

ThinkVision M14t è uno schermo portatile da 14 pollici con risoluzione Full HD pensato da Lenovo per chi opera in modalità smart working.

