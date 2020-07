IBM e CINECA per il supercomputer Marconi100

7 Luglio 2020 – 16:49

32 petaFLOPS a disposizione della ricerca scientifica, anche per trovare una cura utile a fermare o rallentare la diffusione del coronavirus.

