Decreto semplificazioni, obiettivo digitalizzazione

7 Luglio 2020 – 19:49

La digitalizzazione della PA e delle relazioni con cittadini e aziende è al centro del progetto di semplificazione del Paese in ottica di rilancio.

The post Decreto semplificazioni, obiettivo digitalizzazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico