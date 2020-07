Windows 10: il nuovo menu Start con l’update 21H1?

6 Luglio 2020 – 16:48

L’esordio del nuovo menu Start di Windows 10, reso ufficiale la scorsa settimana da Microsoft, potrebbe non essere vicino quanto sperato.

