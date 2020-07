Tante foto delle fioriture di loto in Cina

6 Luglio 2020 – 12:23

In un’enorme area di circa 100 acri alle porte di Guilin e nel giardino dei fiori di loto della città di Huaian, Cina, sono appena fioriti migliaia di boccioli di loto, regalando uno spettacolo incredibile a tutti i fortunati avventori.

Le foto catturate dall’alto – che potete vedere nella nostra gallery di oggi – descrivono alla perfezione la vastità di spazi occupati da queste piante acquatiche che, a temperature ottimali, sono in grado di raggiungere dimensioni piuttosto considerevoli.

The post Tante foto delle fioriture di loto in Cina appeared first on Wired.

Fonte: Wired