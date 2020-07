Regno Unito e Huawei: ban in arrivo per il 5G?

6 July 2020 – 13:01

Dopo un prima via libera a inizio anno, il Regno Unito sembra pronto a mettere al bando Huawei per la realizzazione delle reti 5G.

The post Regno Unito e Huawei: ban in arrivo per il 5G? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico