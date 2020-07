Il governo consegnerà il nuovo ponte Morandi ad Autostrade?

6 July 2020 – 12:19

Il nuovo viadotto alla fine dello scorso maggio (foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Ce la farà il governo Conte bis a disinnescare la bomba a orologeria delle concessioni autostradali prima di dover consegnare ad Autostrade per l’Italia quel ponte Morandi crollato proprio sotto la sua gestione? Sarebbe piuttosto umiliante dover affidare quell’opera – progettata da Renzo Piano e costruita in tempi record, senza che i lavori si interrompessero neanche durante il lockdown – proprio al gruppo che fa riferimento ad Atlantia, a sua volta controllata dalla famiglia Benetton. Senza che nulla, dopo 43 morti, due anni di inchieste giudiziarie e bellicose promesse politiche sia di fatto accaduto.

Nella sostanza l’esecutivo sta forse aspettando che la Corte costituzionale, come spesso è accaduto in questo paese, gli tolga le castagne dal fuoco. Perché mercoledì 8 luglio la Consulta deciderà in udienza pubblica su diverse questioni sollevate da cinque ordinanze del Tar della Liguria contro il decreto Genova con cui è stato istituito il commissario per il nuovo ponte (e con cui, fra l’altro, la società venne di fatto esclusa dalla possibilità di partecipare alla ricostruzione). Per i giudici amministrativi potrebbero configurarsi diverse violazioni della Carta, come quella dell’art. 41 sui principi di libertà imprenditoriale e di libertà della concorrenza.

L’idea del governo per uscire dall’angolo potrebbe dunque essere la seguente: se la Corte accogliesse almeno in parte il ricorso di Autostrade la prospettiva della revoca verrebbe automaticamente eliminata, per i troppi rischi economici e legali connessi che pure un recente parere giuridico chiesto dal ministero dei Trasporti ha confermato. E si accelererebbe sul piano B: quello di ridimensionare la presenza dei Benetton nell’azionariato della società concessionaria. Come? Per esempio con l’ingresso del Fondo F2i controllato da Cassa Depositi e Prestiti. E molto probabilmente anche i disagi di questi giorni su certi tratti delle reti autostradali, da quelli liguri delle A12 e A26 all’Adriatica, non sono estranei alle turbolenze sulle trattative in corso.

Non è un caso che Aspi abbia inviato lo scorso 30 giugno una lettera al commissario Marco Bucci, sindaco di Genova, per spingere sulla gestione della nuova struttura, quasi ponendosi come unico soggetto in grado di garantirla. D’altronde la società già siede nel comitato tecnico voluto dal commissario e a cui il governo non ha mai voluto partecipare e continua a gestire la rete regionale e i tratti a Est e a Ovest del ponte. L’assurdità tutta italiana è infatti che l’inaugurazione del viadotto, sostanzialmente pronto – sempre che le betoniere riescano a passare per portare l’asfalto sul posto, rallentate anch’esse dal traffico delle ultime settimane – possa slittare. Al momento sembrerebbe fissata entro i primi dieci giorni di agosto.

Insomma, i tempi stringono e vanno disegnando un vicolo cieco sia d’immagine (per quanto riguarda la nuova infrastruttura) che fondamentale per la tenuta della rete nazionale. Non solo il governo dovrebbe finalmente prendere una decisione sulle concessioni autostradali nazionali ma, nell’immediato, occuparsi specificamente della gestione del ponte. Che sensazione darebbe affidarla alla concessionaria che ne era responsabile anche quel 14 agosto 2018, per giunta identica ad allora nella sua composizione societaria?

Senza contare una grande quantità di verifiche e collaudi formali che se in parte Bucci ha affidato ad Anas, in parte andranno comunque svolti dall’attuale concessionario – di fatto l’unico titolato ad assumerne il controllo, come spiega con precisione Il Secolo XIX – per un passaggio di consegne non si sa bene a chi: il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dovrebbe assegnarlo alla stessa Aspi, rimbalzarlo allo stesso commissario oppure affidarlo a un ente terzo, magari una newco, che si troverebbe nella curiosa situazione di gestire un ponte incastonato all’interno di una rete operata da altri. E a doverne garantire la manutenzione, come gli interventi in caso di incidente.

La ricostruzione del ponte Morandi sarà stata pure da record, è vero. Peccato che tutto il resto sia rimasto pressoché uguale a se stesso. E prendere quel percorso come modello per la gestione dei lavori pubblici in tutto il paese, come molti si augurano, non sembra una prospettiva confortante: come dimostrano i fatti di questi giorni e le timidezze degli ultimi due anni, il problema non è solo di rapidità dei cantieri ma anche e soprattutto di burocrazia e di responsabilità politiche.

