Il film cult Ricomincio da capo potrebbe diventare una serie

6 July 2020 – 17:55

Una giornata che si ripete inesorabilmente sempre uguale: è quello che succede a Bill Murray in uno dei film più memorabili dei primi anni ’90, Ricomincio da capo. Lo scontroso meteorologo Phil Connors è inviato nella città di Punxsutawney, Pennsylvania, in occasione del Giorno della marmotta per scoprire quali saranno le previsioni dell’anno successivo: se la marmotta esce dalla tana e si spaventa vedendo la sua stessa ombra, l’inverno continuerà a lungo, altrimenti terminerà a breve. Una volta lì, si trova trova bloccato in un loop temporale impossibile da interrompere. E gli eventi paiono destinati a ripetersi anche nel prossimo futuro, a 17 anni dall’uscita della pellicola, ma questa volta in versione seriale.

A rivelare che qualcosa bolle in pentola è Stephen Tobolowsky, l’attore che in Ricomincio da capo interpretava il petulante assicuratore Ned Ryerson: “Si è parlato di una serie sul film. Uno dei produttori mi ha visto mentre ero negli studi della Sony e mi fa: ‘Stiamo lavorando a una serie tv. Vorresti fare Ned di nuovo?‘”, ha dichiarato l’attore al Production Meeting Podcast: “Sicuro, ho detto. Ma sarebbe Ned 30 anni dopo. Che cosa è stato della sua vita?”. Ancora non ci sono notizie ufficiali di un eventuale adattamento a episodi, però di certo queste poche dichiarazioni bastano per suscitare enorme curiosità.

Il film del 1993, diretto da Harold Amis, compianto collega di Murray nei Ghostbuster, fu un grande successo al botteghino, ma fu anche molto apprezzato dai critici che ne lodarono la storia dimessa eppure profonda, oltre alla convincente fusione di trovate comiche e sguardo esistenziale. Data la nota ritrosia nel tornare sui propri passi, è difficile che Murray stesso possa avere un ruolo di rilievo in un eventuale serie tratta da questo vecchio successo, molto più allettante invece l’idea di un focus su Ned, personaggio tecnicamente secondario allora, però non per questo rimasto meno impresso nel pubblico.

