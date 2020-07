Filippo Gramigna per la Media Strategy di Lenovo

6 July 2020 – 16:21

Dopo le esperienze in Adform, Widespace, Sole 24 Ore e Mondadori, si unisce a Lenovo per guidare la squadra EMEA Media Strategy and Activations.

