Pubg Mobile, il videogame dalle uova d’oro che ha guadagnato 2,7 miliardi in un anno

5 Luglio 2020 – 9:23

(Foto: Pubg)Pubg Mobile diventa prepotentemente il videogioco più redditizio del momento nel computo combinato degli incassi da dispositivi Android e iOs. In un solo anno il titolo prodotto dal conglomerato cinese Tencent è riuscito a mettere in cascina 3 miliardi di dollari, ovvero quasi 2,7 miliardi di euro. Non stupisce che il mese più ricco sia stato marzo, quando l’emergenza da Covid-19 ha chiuso in casa milioni di persone in tutto il mondo.

Vi abbiamo raccontato nel dettaglio che cos’è e come funziona Pubg Mobile. Acronimo di PlayerUnknown’s Battlegrounds, è la versione per smartphone del gioco survival di tipo massively multiplayer online con il popolarissimo tutti-contro-tutti nella modalità battle royal. Insomma, è tra gli esponenti di spicco della moda videoludica prorompente del biennio 2019-2020, che ha fatto fiorire numerose scelte come Fortnite o Call of Duty: Mobile, giusto per citare due alternative tra le più apprezzate.

La versione mobile di Pubg aveva debuttato nel marzo 2018 su iOs e Android, un anno dopo la distribuzione per pc su Steam. In seguito è stato reso disponibile anche su Xbox e Ps4. Secondo i più recenti dati, Pugb Mobile e la versione cinese chiamata Game for Peace hanno raggiunto gli oltre 730 milioni di download con l’India primo mercato con 175 milioni di giocatori.

Un volume di traffico impressionante che è aumentato in modo esponenziale durante i primi mesi del 2020 in corrispondenza con il lock-down che ha costretto a casa milioni di persone in tutto il mondo e con i videogame che sono diventati il metodo di evasione tra i più popolari.

(Foto: SensorTower)La curva di crescita nei download è stata seguita da un balzo negli incassi con una crescita costante dai 134 milioni di euro del giugno 2019 ai 178 milioni del gennaio 2020 fino ai ben 240 di marzo. Complessivamente, i ricavi maggiori sono arrivati dalla patria, la Cina con il 52% seguiti dagli Usa (14%) e Giappone (5,6%).

Sintomatico il fatto che l’India sia la nazione con più download ma non sia nemmeno sul podio degli incassi: evidentemente si gioca con meno attenzione agli extra a pagamento, anche perché si tratta puramente di acquisti di tipo cosmetico con skin e personalizzazioni che non influiscono sulle dinamiche di gioco. Allo tesso modo, seppur il 65% dei download sia su Android, il 79% degli incassi arriva da iOs.

