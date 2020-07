Nishiuma è Managing Director di Panasonic in Europa

5 Luglio 2020 – 13:48

Hiroyuki Nishiuma diventa il nuovo Managing Director di Panasonic Business per quanto riguarda l’attività del gruppo nel vecchio continente.

The post Nishiuma è Managing Director di Panasonic in Europa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico