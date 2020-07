Black hat: non siamo razzisti, siamo hacker

5 July 2020 – 9:56

Nel mezzo di una nota conferenza sulla sicurezza informatica esplode il tema del razzismo: il nome Black Hat andrebbe cambiato per annullare i bias?

