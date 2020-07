LinkedIn come Tik Tok, ma il bug sarà rimosso

4 July 2020 – 10:00

L’app di LinkedIn avrebbe fatto esattamente quanto fatto da TikTok, annotando indebitamente dati all’insaputa dell’utente: il “bug” sarà rimosso.

The post LinkedIn come Tik Tok, ma il bug sarà rimosso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico