Russell Crowe risponde alle domande su di lui più cercate su Google

3 Luglio 2020 – 18:03

Nel 2020 il film di Ridley Scott Il gladiatore compie vent’anni: a distanza di due decenni Joaquin Phoenix, che interpretava Commodo, si è trasformato nel miglior attore disponibile su piazza; ma anche Russell Crowe, protagonista principale per il ruolo Massimo Decimo Meridio, resta tra gli interpreti più celebri della storia recente di Hollywood.

I ruoli di Crowe hanno guadagnato contemporaneità, come ha dimostrato il successo della serie The L0udest Voice, che racconta Roger Ailes e il fenomeno mediatico Fox News. In questa Autocomplete Interview, l’attore australiano – ma nato e vissuto a lungo in Nuova Zelanda – risponde alle domande più ricorrenti sul suo conto, almeno secondo l’algoritmo di Google.

Un utente vuole sapere cosa sta facendo ora: ha trascorso il lockdown in Australia, nella sua fattoria nello stato del New South Wales, alternando la scrittura di canzoni alla cura dei campi. Russell ripercorre anche la sua carriera di cantante, che lo ha visto aderire a band dai nomi interessanti – le prime incisioni di Crowe risalgono agli anni ’80: tra le altre, Roman antix, 30 Odd Foot Grunts e The Ordinary Fear of God.

L’attore ha condiviso il set con molti colleghi di peso, incluso Ryan Gosling per il film The Nice Guys: Crowe ammette che non si vedono da anni – perché nel mondo del cinema funziona così – ma che adorerebbe fare un secondo film con lui, anche se qualche volta ha messo a dura prova la sua concentrazione sul set. Racconta anche una storiella sulla notte degli Oscar, che ha per protagonista Al Pacino: possiamo solo dirvi che oggi il tutto non sarebbe più possibile.

Ma revival a parte, l’ultima pellicola di Crowe è Unhinged, un thriller dove veste i panni del cattivo: recuperatela, se non l’avete ancora vista.

