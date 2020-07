Le PlayStation 5 che vedi su TikTok sono false: ecco perché

3 Luglio 2020 – 20:28

Sulla piattaforma di condivisione video non mancano gli utenti che per raccogliere apprezzamenti e visualizzazioni stanno mostrando in anteprima la console presentata in questi giorni da Sony. Il dispositivo mostrato in queste clip però non è altro che un modello 3D sovrapposto all'ambiente circostante con tecniche di realtà aumentata.



Sulla piattaforma di condivisione video non mancano gli utenti che per raccogliere apprezzamenti e visualizzazioni stanno mostrando in anteprima la console presentata in questi giorni da Sony. Il dispositivo mostrato in queste clip però non è altro che un modello 3D sovrapposto all'ambiente circostante con tecniche di realtà aumentata.

