La pendrive Toshiba da 64 GB e USB 3 a -69%

3 Luglio 2020 – 16:48

64 GB di spazio e supporto a USB 3 per un trasferimento veloce dei dati: oggi la pendrive Toshiba Hayabusa è in offerta a prezzo scontato su Amazon.

