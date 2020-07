Aggiornamenti più veloci con macOS 11 Big Sur

3 July 2020 – 15:57

Aggiornamenti più veloci e in background con la prossima versione del sistema operativo per Mac annunciato da Apple alla WWDC 2020.

