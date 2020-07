Tra Speranza e Immuni, aspettando l’autunno

2 Luglio 2020 – 19:48

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricorda che per l’autunno non vi sono certezze e auspica che gli italiani scarichino l’app Immuni.

