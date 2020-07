Novità per OneDrive: Dark Mode, Teams e altro

2 Luglio 2020 – 13:48

Oggi Microsoft annuncia un buon numero di funzionalità inedite in arrivo per OneDrive: dalla Dark Mode all’integrazione profonda con Teams.

The post Novità per OneDrive: Dark Mode, Teams e altro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico