In arrivo i libri di Star Wars ispirati a The Mandalorian

2 Luglio 2020 – 18:04

Nonostante la saga cinematografica principale si sia conclusa lo scorso dicembre, in attesa di nuovi film l’universo di Star Wars continua a espandersi in altre forme: mentre siamo in attesa della seconda stagione di The Mandalorian, in arrivo su Disney+ il prossimo ottobre, sono stati annunciati in queste ore nuovi libri ispirati alla prima serie tv della Lucasfilm. Sul sito ufficiale del franchise, infatti, è stato confermato l’arrivo di sei volumi tratti dalle vicende del Mandaloriano, che approfondiranno la storia secondo diversi punti di vista e si rivolgeranno a pubblici di età differenti.

Si partirà con The Art of The Mandalorian (Season One), un volume illustrato di Phil Szostak che porterà dietro le quinte della realizzazione della serie dal punto di vista scenografico, estetico e visivo; simile sarà The Mandalorian: The Ultimate Visual Guide di Pablo Hidalgo; Adam Christopher scriverà The Mandalorian: Original Novel, ovvero la versione a romanzo della vicenda che abbiamo visto nella prima stagione. Per i più piccoli fan di Baby Yoda, invece, verrà confezionata la storia semplificata dedicata ai vari personaggi, The Mandalorian: Allies & Enemies – Level Two Reader, e poi una versione romanzata per ragazzi scritta da Joe Schreiber. Infine, ci sarà il volume Storybook dedicato alla visualizzazione della trama.

Tutti i testi saranno disponibili a partire dal prossimo autunno, in un arco di tempo che arriverà fino alla primavera 2021. In più, Marvel e la casa editrice Idw Publishing pubblicheranno prossimamente una serie di fumetti sempre dedicati alla serie tv, mentre gli Stati Uniti saranno invasi da album da colorare, magazine, libri di attività e tanto altro merchandising editoriale per ogni età. Altro segnale che Disney e Star Wars puntano con grande energia su The Mandalorian e lo considerano il brand che traghetterà nuove generazioni di lettori (e spettatori) verso una galassia molto, molto lontana.

