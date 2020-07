Il serbatoio portatile che rende potabile l’acqua di mare

2 July 2020 – 11:30

Alleviare la crisi idrica mondiale su piccola e grande scala è l’obiettivo di Hydro Wind Energy, azienda britannica che ha sviluppato Quench Sea, dispositivo portatile ed economico in grado di trasformare in potabile l’acqua di mare. Un punto di arrivo importante in una società in cui il 40% delle popolazione soffre la scarsità d’acqua e dove l’80% delle acque reflue vengono rilasciate nell’ambiente senza essere state trattate (parole di António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite). Il fulcro del progetto è la dissalazione mediante un sistema idraulico che, grazie a una membrana a osmosi inversa, consente la rimozione dei sali dall’acqua di mare, mentre la microfiltrazione con filtro a carbone attivo elimina elementi patogeni, parassiti, virus e microplastiche.

Pesante 700 grammi e da azionare manualmente con una manovella, nella migliore delle ipotesi Quench Sea può assicurare tre litri di acqua purificata all’ora, anche se la media più generica si aggira attorno ai due litri. Risorsa concreta ideale nelle aree ricche di corsi d’acqua ma dove l’unica sicurezza per bere sono le bottiglie di plastica, ma anche per campeggiatori, marinai ed emergenze, il dispositivo si può prenotare qui al prezzo di circa 53 euro e riceverlo a domicilio dal febbraio 2021.



