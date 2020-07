I passi per dare agli esport una casa nel Coni

2 Luglio 2020 – 0:13

Il tema del rapporto tra gli esport e l’ordinamento sportivo e del possibile inquadramento degli esport nel novero delle attività sportive riconosciute dal Coni rappresenta per ordine di importanza il tema centrale la cui soluzione rappresenterebbe senz’altro una delle chiavi per l’evoluzione ed il definitivo consolidamento di tutto l’ecosistema di operatori che ruota attorno all’industria dei videogiochi.

È certamente il tema più controverso e quello maggiormente dibattuto negli ultimi anni quello dell’assimilazione degli esport agli sport tradizionali anche perché già sul concetto di esport non esiste una definizione condivisa tra tutti gli stessi operatori del settore, così come non esiste una condivisione generalizzata di quali titoli videoludici possano essere considerati esport e quali invece debbano restare al di fuori da questa categoria.

Un percorso interpretativo corretto per inquadrare il fenomeno passa attraverso tre step:

1) definire cosa è un esport;

2) individuare nell’ambito dei videogiochi quali sono aspetti che possono connotarli come una disciplina sportiva;

3) individuare un possibile percorso di riconoscimento formale di questa disciplina nella cornice ordinamentale sportiva italiana su cui sovrintende il Coni.

Benché non vi sia ancora una definizione univoca a livello regolamentare di esport quella generalmente utilizzata è stata data dall’Italian esport association, associazione italiana membro dell’International esports federation, cioè la federazione rappresentativa di più di 40 nazioni è la seguente: “L’equo confronto, diretto o indiretto, di due o più contendenti, nel quale intervengano due elementi essenziali:

1) l’impiego di elaboratori, supporti fisici di qualsiasi tipo e forma, che permettano l’interazione dei contendenti tra di loro e/o con l’elaboratore stesso;

2) l’impiego di specifici programmi, titoli videoludici, appositamente sviluppati per rendere tale interazione misurabile e quantificabile in modo che sia possibile determinare la migliore espressione in termini di prestazione”.

I tre elementi caratteristici

Questa articolata definizione ci offre almeno tre elementi utili per individuare i tratti salienti degli esport e per poter sostenere la sostanziale contiguità tra l’attività praticata con i videogiochi a livello non amatoriale e il concetto di attività sportiva separando la prima da mera attività ludica. I tratti salienti sono quindi l’equo confronto diretto o indiretto, l’intervento di uno o più contendenti in interazione tra di loro e la misurabilità / quantificazione della prestazione.

Questi tre elementi che permettono di poter soddisfare quella che da un punto di vista generale per la dottrina è la chiave di differenziazione tra il gioco e lo sport ossia la c.d. “serietà dei fini” che ha a sua volta un connotato soggettivo e uno oggettivo.

Il primo è dato dall’eccezionale impegno di ordine preminentemente fisico ma anche intellettuale morale e volitivo correlato alla natura dell’agonismo sportivo che si realizza nel bisogno individuale e collettivo di un superamento dei propri record.

Il secondo si concretizza invece nell’antagonismo di forze contrapposte nel rispetto di un comportamento leale e conforme alle regole preventivamente fissate. Il primo dei due elementi ci consente di smontare la prima e forse fondamentale eccezione di coloro che si dichiarano critici all’inclusione degli esport tout court nel novero delle attività sportive riconosciute dal Coni in quanto anche il solo sforzo intellettuale può consentire come in altre discipline riconosciute come la dama o il bridge può valere ai fini del riconoscimento sportivo tanto che questi “giochi” rientrano a pieno titolo nell’ordinamento sportivo nel novero delle c.d. discipline sportive associate (Dsa).

Nel caso degli esport peraltro lo sforzo fisico è pur sempre presente e in combinazione con quello intellettuale e volitivo e da questo punto di vista la competizione presuppone necessariamente una preparazione atletica e psicofisica adeguata che è data dall’allenamento costante e quindi dalla fatica e dall’impegno che chiunque abbia praticato uno sport agonistico a qualsiasi livello conosce bene e ha vissuto direttamente.

Oltre alla serietà dei fini, per la dottrina, l’attività sportiva per essere tale deve realizzarsi nel contesto di una competizione gestita da una organizzazione stabile ossia da un ente terzo che abbia per esempio autorità disciplinare sui giocatori e da ciò ne deriva che essa debba consistere necessariamente in un’attività regolamentata.

Per passare al secondo step, è la dottrina concorda sul fatto che il riconoscimento da parte del Coni di una disciplina sportiva è elemento di per sé sufficiente al fine della qualificazione come sportiva di una data attività umana è ciò indipendentemente dal fatto che sia stato compiuto un accertamento in concreto della meritevolezza degli interessi in concreto. Si dice che l’accertamento del Coni della meritevolezza di una disciplina abbia un valore costitutivo di attività sportiva.

In altre parole, la disciplina che il Coni istituzionalizza nel proprio ordinamento a fronte della propria soggettività di ente di diritto pubblico è ritenuta di per sé come sportiva. In assenza di un riconoscimento formale da parte del Coni, l’operazione interpretativa diventa più ardua e occorre verificare in concreto se l’attività in questione abbia o meno anzitutto come riferimento i principi e i modelli propri dell’ordinamento sportivo.

Contratti tipici e atipici

Per fare un parallelo con il tema dei contratti, l’analisi interpretativa da condurre è la stessa di quando ci troviamo davanti a un contratto tipico ossia di uno schema contrattuale presente nell’ordinamento giuridico e disciplinato dal codice civile o da una norma primaria in cui il giudizio sulla meritevolezza degli interessi sottesi è presuntiva attraverso la rispondenza della sua causa a quella tipica. Il gioco del calcio è una disciplina presente nell’ordinamento sportivo del Coni che ha riconosciuto una federazione nazionale e pertanto ciò da solo è sufficiente per attribuire a questo gioco lo status di disciplina sportiva.

Nel caso di contratti atipici o innominati siamo davanti a schemi non espressamente disciplinati dal diritto civile ma che le parti hanno inteso creare per soddisfare una loro specifica esigenza e cui pertanto il giudizio di meritevolezza deve compiersi mediante l’analisi della rispondenza degli interessi delle parti all’ordinamento giuridico statale. Nel caso degli esport, trattandosi di un’attività allo stato estranea all’ordinamento sportivo, l’analisi deve riguardare non solo l’accertamento della sua connotazione di attività sportiva (equo confronto, competizione e misurabilità della prestazione) ma anche l’accertamento dell’osservanza ai principi fondanti fissati nel codice di comportamento sportivo del Coni.

Nel concreto, una prima scrematura dei videogiochi in cui ricorrono il combattimento violento o l’uso di armi può essere realizzata applicando i principi del codice di comportamento sportivo del Coni e non supererebbero certamente il vaglio di meritevolezza in considerazione dei principi di non violenza e di non discriminazione.

Quindi limitando la nostra analisi ai solo esport rappresentativi di sport ufficiali come il calcio, la Formula 1 o il basket è possibile sostenere che ricorrono gli elementi tipici dello sport come lo sforzo fisico e intellettuale e la competizione e che sussiste un giudizio di meritevolezza se i pro player si impegnano a osservare i principi di comportamento sportivo individuati dal Coni.

Resta però da colmare il profilo della personalità giuridica necessaria ai fini della istituzionalizzazione degli esport, ossia della costituzione di un’organizzazione definita come un complesso di persone e servizi con carattere permanente e duraturo che ha il compito di esercitare sui soggetti componenti un’autorità che limita in nome dell’interesse del gruppo la libertà di ciascun soggetto membro.

In altre parole, l’atto di riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni riveste carattere costitutivo soltanto nei riguardi dell’associazione che rappresenta una specifica disciplina sportiva in quanto attribuisce ad essa la natura di federazione sportiva ovvero di disciplina sportiva associata con la conseguente applicazione delle relative norme statutarie.

Da questo punto di vista in seno all’ordinamento sportivo si conclude nel senso che soltanto le discipline sportive riconosciute dal Coni rientrano nella nozione di sport per effetto della primaria statale che ha demandato al Coni la funzione di coordinamento di tutte le attività sportive.

I passi da fare

L’articolo 14 del Decreto legislativo 23.07.1999 n. 242 (riordino del comitato olimpico nazionale italiano) e lo statuto del Coni deliberato dal consiglio nazionale nella sua ultima versione il 2.10.2019 prevedono che le federazioni sportive nazionali costituiscono unitamente alle discipline sportive associate gli unici organismi giuridici riconosciuti ed autorizzati a rappresentare in Italia le singole discipline sportive. Per poter legittimamente operare nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, le federazioni sportive e le discipline associate devono, tuttavia, ottenere il riconoscimento da parte del Coni.

Se ne deduce che il primo passo formale ai fini del riconoscimento degli esport ed in particolare dei videogiochi sportivi sia il loro riconoscimento nella veste di disciplina sportiva associata (Dsa) nell’ambito dello stesso percorso intrapreso da altre federazioni (dama, bridge, rafting, scacchi, il biliardo sportivo, bowling ed altri) che rappresentano attività sportive in cui ricorrono in varia e diversa misura l’elemento della abilità fisica o psichica, dell’equo confronto tra contendenti, della misurazione della prestazione e quello della competizione nella cornice del rispetto dei principi propri dell’ordinamento sportivo riassunti nel codice di comportamento sportivo.

Ai fini del riconoscimento di un’attività sportiva come Dsa l’articolo 24 dello Statuto del Coni, il Consiglio Nazionale verifica la rispondenza ai seguenti requisiti:

i) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva anche di rilevanza internazionale ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e tecnici;

ii) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzata;

iii) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e partecipazione da pare di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;

iv) assenza di fini di lucro.

Il percorso graduale di riconoscimento della Dsa prevede una fase provvisoria in cui gli operatori proponenti si costituiscono in Osservatorio secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale il 30.11.2011 con lo scopo di valutare, monitorare e verificare la consistenza, le caratteristiche e l’evoluzione delle organizzazioni correlate alle nuove discipline sportive che ne anno richiesta e che rappresentano un fenomeno identificato e significativo con potenzialità di sviluppo in un arco temporale massimo di cinque anni.

È proprio in questa prospettiva che il 22 maggio u.s. il presidente del Coni ha chiesto al comitato promotore esport di creare un soggetto unico rappresentativo di tutte le realtà nazionale in linea con i principi dell’ordinamento sportivo con l’obiettivo di avviare un percorso di valutazione per il riconoscimento ai fini sportivi

