Google ci riprova con i Glasses

2 Luglio 2020 – 12:03

(Foto: Google)Una delle categorie di gadget tecnologici che non è ancora riuscita davvero a decollare è quella degli smart glasses ossia degli occhiali in grado di connettersi al web e mostrare sulla lente informazioni come se ci si trovasse davanti a uno schermo. Google era stata la prima dei giganti a puntare su questa soluzione con i suoi Google Glass che però sono stati poi confinati a un uso professionale e non al grande pubblico. Eppure, qualcosa potrebbe tornare a muoversi anche in ambito civile.

È arrivata infatti la notizia che Google abbia recentemente acquistato la società canadese North, specializzata proprio nella produzione di smart glasses. Fondata nel 2012, l’azienda nordamericana ha comunicato che terminerà il supporto per la prima generazione dei propri occhiali chiamati Focals e non arriverà a consegnare la seconda generazione.

Qual è il motivo di questa importante mossa di tech-mercato? Con una frase piuttosto standard, il vicepresidente della sezione dispositivi e servizi di Google, Rich Osterloh, ha commentato: “Stiamo costruendo un futuro in cui la disponibilità è tutto intorno e in cui tutti i dispositivi lavorano insieme e la tecnologia sfuma sullo sfondo”. Insomma, non viene certa promessa una nuova generazione di Google Glass, ma si lascia evidentemente aperta la porta a questa possibilità.

Dopo l’iniziale debutto di Google Glass Explorer Edition al Google I/O 2013 e la successiva vendita prima negli Usa e poi nel Regno Unito nel 2014 per un prezzo di circa 1300 euro, si è poi passati alla versione professionale dal 2017 (Enteprise Edition) a 1550 euro e all’ultima del 2019 a circa 900 euro.

I Focals prodotti da North montano un display olografico, includono processore, batteria e modulo bluetooth nelle asticelle, si controllano tramite un anello chiamato Loop e sono compatibili con l’assistente di Amazon, Alexa. I prezzi sono abbordabili, circa 550 euro con la possibilità di montare lenti graduate.

Si tende a considerare i Google Glass come troppo in anticipo sui tempi e forse gli anni ’20 del 2000 potrebbero essere quelli adatti per il fiorire di questa tecnologia che vede sia Apple sia Facebook impegnate nella progettazione delle proprie versioni. D’altra parte, per alcuni analisti gli smart glasses potrebbero addirittura sostituire lo smartphone come gadget personale principale.

