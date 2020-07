Dai personaggi di Star Wars ai Beatles, le opere della pop-art da fare con il Lego

2 Luglio 2020 – 18:03

Le icone della cultura pop, da Marilyn Monroe ai personaggi di Star Wars, si trasformano in opere d’arte da appendere. Fatte, pezzetto dopo pezzetto, di mattoncini Lego. La proposta, che si chiama Lego Art, è indirizzata agli adulti, magari proprio a quelli che durante il lockdown hanno riscoperto il piacere di dedicarsi a passatempi come i puzzle.

I quattro set della serie sono dedicati ad altrettanti simboli della cultura popolare: si va dal ritratto di Marilyn Monroe di Andy Warhol ai supereroi Marvel, dai protagonisti di Star Wars ai Beatles. Ogni kit contiene circa 3mila mattoncini piatti (le nuove piastrine 2D lanciate da Lego), tre o quattro varianti dell’immagine da ricreare e altrettanti supporti da usare come cornici per appendere la propria opera di pop-art in versione Lego.

Inoltre, a ogni set è abbinato un podcast con aneddoti dei creatori di Iron Man e Star Wars, curiosità su Andy Warhol o un focus sui Beatles. I Lego Art sono in vendita online o negli store a partire dal 1° agosto, al prezzo di 119,99 euro.

The post Dai personaggi di Star Wars ai Beatles, le opere della pop-art da fare con il Lego appeared first on Wired.

Fonte: Wired