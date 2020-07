Tesla è diventata la casa automobilistica che vale di più al mondo

1 July 2020 – 17:20

Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty)A dieci anni dalla quotazione in Borsa, Tesla diventa la casa automobilistica che vale di più al mondo. Con una capitalizzazione di mercato di 207,2 miliardi di dollari, per effetto di una crescita del titolo del 3,5%, l’azienda fondata da Elon Musk supera i 201,9 miliardi di Toyota, che sta cedendo l’1,6%. A riferirlo è l’agenzia Bloomberg.

Fondata nel 2003, sede a Palo Alto in California, 24,5 miliardi di dollari di fatturato nel 2019, Tesla è diventata per antonamasia la scuderia delle auto elettriche, con un nome ispirato al noto inventore Nikola Tesla. L’avventura dell’azienda non è stata esente da difficoltà, anche per via dell’ingombrante figura del suo fondatore. Ultima la vicenda relativa alla riapertura delle fabbriche durante l’emergenza legata al coronavirus.

Il nuovo record di Tesla si innesta su una crescita in Borsa che è iniziata proprio nei primi giorni del 2020. Allora le azioni del gruppo hanno sfondato il tetto dei 500 dollari, e nel quarto trimestre dell’anno sono cresciute più del doppio rispetto al periodo precedente, quando il titolo scambiava a Wall Street col valore di 247 dollari ad azione. Musk in pochi mesi ha visto lievitare il suo patrimonio da circa 22 miliardi a 29 miliardi di dollari. Già allora Tesla aveva superato General Motors e Ford messe insieme e si avvicinava alla capitalizzazione di Volkswagen.

Ora un nuovo traguardo per la casa automobilistica, partita dalla Roadster, la sportiva che ha contribuito senza dubbio a rifondare l’immagine dell’auto elettrica secondo lo stesso Musk (ovvero: va bene le emissioni, ma senza rinunciare al design e alle prestazioni). E poi la Model S, la X (un suv unico nel suo genere) e la Model 3, la berlina che nei piani generali segna l’approdo all’elettrica per tutti (questione di costi, meno proibitivi). La casa automobilistica ha consegnato nel 2019 circa 367.500 veicoli in tutto il mondo, circa il 50% in più rispetto all’anno precedente.

