Sticker, qr code e zoom nelle videochiamate: come cambia Whatsapp

1 Luglio 2020 – 18:03

Arrivano gli Stikers animati nelle chat di WhatsApp (Foto: WhatsApp)Nelle prossime settimane WhatsApp introdurrà alcune novità per la versione mobile e desktop. Nuovi strumenti, funzionalità e accorgimenti estetici che permetteranno di migliorare l’esperienza di chattare con i propri contatti.

Sebbene l’eterno rivale Telegram li abbia in uso da molto più tempo, gli stickers sono una caratteristica piuttosto recente adottata da WhatsApp. Ora la piattaforma di messaggistica di Menlo Park ha valutato che i propri utenti hanno accolto positivamente gli stickers e ne inviano diversi miliardi ogni giorno. Per questo motivo Menlo Park ha deciso di fornire un upgrade di questa funzionalità introducendo gli adesivi animati.

Su WhatsApp basterà scansionare un QR Code per memorizzare un contatto (Foto: WhatsApp)Tra le nuove funzionalità in arrivo WhatsApp integrerà la possibilità di aggiungere un contatto mediante la scansione di un Qr Code che in automatico registrerà tutte le informazioni ad esso associate. Basterà inquadrare il codice con la fotocamera per farlo scansionare dall’applicazione che memorizzerà in rubrica il contatto.

La società ha fatto tesoro dei feedback degli utenti che hanno apprezzato la dark mode dell’applicazione e ha deciso che, con il prossimo aggiornamento, questa modalità che scurisce la palette di colori di WhatsApp rendendo la piattaforma meno luminosa, verrà resa disponibile anche per WhatsApp Web.

Nelle videochiamate di gruppo si potrà zoommare a schermo pieno il video di un singolo utente (Foto: WhatsApp)WhatsApp ha deciso inoltre di migliorare ulteriormente le videochiamate di gruppo. Nei mesi scorsi la società aveva già messo mano a questa funzionalità aumentando il numero di partecipanti da 4 a 8. Ora il team di sviluppatori ha aggiunto una nuova funzionalità che permetterà di zoomare a tutto schermo un singolo partecipante del gruppo. A videochiamata in corso sarà sufficiente tenere premuto il video del soggetto interessato per visualizzarlo a schermo intero. La società, inoltre ha aggiunto l’icona delle videochiamate all’interno delle chat di gruppo con un massimo di 8 membri. In questo modo sarà possibile avviare una videochiamata con un singolo tocco al posto di dover invitare uno alla volta tutti i partecipanti.

Menlo Park rilascia degli aggiornamenti collegati al suo sistema operativo basato su Linux, KaiOs. Per gli utenti che utilizzano questo sistema arriverà la possibilità di sfruttare “Stato”, la funzionalità simile alle stories attive su WhatsApp e Facebook, che permette di condividere degli aggiornamenti multimediali della durata di 24 ore.

