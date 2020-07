Spotify lancia Premium Duo, per partner e coinquilini in coppia: quanto costa e come attivarlo

1 Luglio 2020 – 17:28

Il nuovo piano di abbonamento offerto dal servizio di musica in streaming si rivolge a coppie che vivono sotto lo stesso tetto, di conviventi o semplici coinquilini. Il prezzo è leggermente più alto di quello del normale abbonamento Premium ma si può dividere per due, mantenendo separati playlist e brani preferiti.Continua a leggere



Il nuovo piano di abbonamento offerto dal servizio di musica in

Continua a leggere Il nuovo piano di abbonamento offerto dal servizio di musica in streaming si rivolge a coppie che vivono sotto lo stesso tetto, di conviventi o semplici coinquilini. Il prezzo è leggermente più alto di quello del normale abbonamento Premium ma si può dividere per due, mantenendo separati playlist e brani preferiti.

Fonte: Fanpage Tech