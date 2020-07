La guida di Wired alle serie di luglio

1 Luglio 2020 – 9:03

Tanta azione nella programmazione in streaming del mese di luglio. In particolare, parecchi titoli tratti da fumetti e graphic novel: fra le novità assolute, Warrior Nun e Cursed, ma torna anche The Umbrella Academy. L’adrenalina è al centro anche di Hanna, Absentia e Gangs of London. Ispirati a romanzi di successo sono, invece, Il complotto contro l’America e Normal People. Non mancano le produzioni impegnate, come Hamilton, Stateless e Black is King di Beyoncé. Tra i film: The Old Guard con Charlize Theron e Luca Marinelli e Greyhound con Tom Hanks.

Warrior Nun – prima stagione dal 2 luglio su Netflix



Tratta dall’omonima graphic novel di Ben Dunn, questa nuova produzione originale segue una ragazza che si risveglia in un obitorio e scopre di far parte di una setta segreta di monache guerriere con il compito di salvare il mondo dalle forze del male. Lei stessa, però, non è esattamente una santa.

Hanna – seconda stagione dal 3 luglio su Amazon Prime Video



Nei nuovi episodi della serie ispirata al film di Joe Wright del 2011, Hannah (Esme Creed-Miles), ragazzina dalle straordinarie abilità, entra a far parte dell’accademia Utrax, dove viene addestrato un esercito di ragazze assassine, tutte dal dna potenziato. La sua permanenza lì, però, è tutt’altro che pacifica.

Hamilton – film musical dal 3 luglio su Disney+



Il musical dei record che ha conquistato Broadway arriva finalmente anche da noi, grazie a queste riprese girate dal vivo durante una rappresentazione del 2016. Lo spettacolo di Lin-Manuel Miranda canta le gesta di Alexander Hamilton, uno dei più illuminati padri fondatori degli Stati Uniti, e lo fa con un mix di attori e musica black.

Gangs of London – prima stagione dal 6 luglio su Sky Atlantic e Now Tv



Nove episodi adrenalinici per raccontare una vera e propria epopea criminale che si consuma per le strade di Londra. Dal regista della saga The Raid, Gareth Evans, ecco la storia dei Wallace, famiglia di gangster il cui dominio è minacciato e deve rispondere con tutta la violenza possibile per ristabilirlo. Nel cast anche Michelle Fairley, la Catelyn Stark di Game of Thrones, e Joe Cole di Peaky Blinders.

The Wire – tutte le stagioni dal 7 luglio su Sky On Demand



Ritornano on demand gli episodi dell’acclamatissima serie Hbo The Wire, creazione di David Simon che ha riscritto il genere crime in tv. Ogni stagione esplora un universo differente: dal traffico di droga alle dogane del porto, dalla burocrazia cittadina ai reporter d’assalto, e ognuna dà una rappresentazione cruda e realistica delle strade di Baltimora.

Stateless – miniserie dall’8 luglio su Netflix



L’attrice premio Oscar Cate Blanchett produce e recita in questa miniserie, che approfondisce le storture del sistema d’immigrazione australiano e, in particolare, dei suoi centri di detenzione nel deserto. Ispirata a una storia vera, la vicenda parte da Sofie Werner (Yvonne Strahovski, vista in The Handmaid’s Tale) che, per fuggire da un culto oppressivo, si ritrova arrestata illegalmente in uno di questi centri, dove sperimenta in prima persona le condizioni disumane di immigrati e rifugiati. Nel cast anche Dominic West e Fayssal Bazzi.

Little Voice – prima stagione dal 10 luglio su Apple Tv+



Debutta su Apple Tv+ una nuova serie di formazione a base musicale prodotta dal genio creativo di J. J. Abrams e della cantante Sara Bareilles, che qui firma anche i brani originali. I 10 episodi seguono la giovane Bess King (Brittany O’Grady) che, nonostante un talento incomparabile, è costretta a rinunciare ai sogni per arrabattarsi in mille lavori pur di sostentare sé stessa e la famiglia. Un giorno, però, l’occasione di mostrare al mondo il suo dono arriva, insieme a inevitabili complicazioni amorose.

Greyhound – film dal 10 luglio su Apple Tv+



A causa della pandemia, il nuovo film con protagonista Tom Hanks non esce nelle sale come previsto, ma viene diffuso in tutto il mondo in esclusiva da Apple. L’attore qui interpreta il capitano Ernest Krause che, durante la Seconda guerra mondiale, sfida diverse avversità pur di portare una flotta di 37 navi attraverso l’Atlantico e soccorrere così gli Alleati in difficoltà. Con lui i colleghi Stephen Graham, Rob Morgan ed Elisabeth Shue.

The Old Guard – film dal 10 luglio su Netflix



Charlize Theron guida un cast internazionale in questo adattamento della graphic novel di Greg Rucka diretto da Gina Prince-Bythewood. L’attrice è Andy, una guerriera a capo di un clan di mercenari immortali che prende con sé una nuova recluta, la giovane Nile (Kiki Layne); questi guerrieri devono anche difendersi da un gruppo che vuole catturarli per replicare il loro dna e creare un esercito di super-soldati. Accanto a Charlize Theron, il nostro Luca Marinelli.

P-Valley – prima stagione dal 12 luglio su StarzPlay



In contemporanea con gli Stati Uniti, StarzPlay diffonde gli episodi settimanali di questa nuova serie che racconta le torride avventure di alcune ballerine di uno strip club del Mississippi. La showrunner è Katori Hall, che prende direttamente spunto dalla sua opere teatrale P*ssy Valley; mentre a dirigere gli episodi un nutrito gruppo di registe donne.

Le Bureau – Sotto Copertura – quinta stagione dal 15 luglio su Sky Atlantic e Now Tv



Dalla Francia, la quinta stagione dell’acclamata serie Le Bureau, incentrata sullo spietato mondo dello spionaggio internazionale. Nel cast figurano grandissimi nomi del cinema d’oltralpe: Mathieu Kassovitz (L’odio, Il favoloso mondo di Amélie), Mathieu Amalric (L’ufficiale e la spia, Quantum of Solace) e Louis Garrell (The Dreamers, Saint Laurent). A dirigere gli ultimi due episodi, poi, c’è il regista Jacques Audiard, palma d’oro a Cannes per Dheepan – Una uova vita.

Normal People – miniserie dal 16 luglio su StarzPlay



Il best seller di Sally Rooney Persone normali arriva sul piccolo schermo grazie a questo adattamento prodotto da Hulu e Bbc. Al centro: la complessa storia di amicizia e intimità fra Marianne e Connell, giovani irlandesi che vengono ritratti dalla giovinezza fino agli anni del college, mentre svariati eventi – e soprattutto la consapevolezza del mondo – mettono alla prova il loro rapporto

Absentia – terza stagione dal 17 luglio su Amazon Prime Video



Stana Katic, celebre per essere stata la protagonista di Castle, torna nell’altro ruolo che le ha dato la notorietà, ovvero quello della detective dell’Fbi Emily Byrne. Rapita dal serial killer su cui stava investigando, dopo sei anni è di nuovo libera, ma la normalità è da difficile da ottenere, soprattutto quando la verità resta avvolta da una rete di misteri.

Cursed – prima stagione dal 17 luglio su Netflix



Basata sulla graphic novel di Frank Miller e Tom Wheeler, Cursed è una nuova produzione originale Netflix che riscrive la storia del ciclo arturiano, questa volta ponendo attenzione al punto di vista di Nimue, la leggendaria Dama del lago che custodisce Excalibur. A interpretarla è Katherine Langford, divenuta celebre come la Hannah Baker di Tredici.

Come vendere droga online (in fretta) – seconda stagione dal 21 luglio su Netflix



Si torna in affari, nelle nuove puntate della serie tedesca Netflix incentrata su un gruppo di ragazzini che fa fortuna grazie alla vendita online di stupefacenti. Messa da parte una notevole fortuna, Moritz e gli altri vorrebbero ritirarsi, ma le questioni criminali in cui sono incappati non lo permettono loro. Anzi, devono ampliare il team, includendo per esempio l’abilissima hacker Kira.

Il complotto contro l’America – miniserie dal 24 luglio su Sky Atlantic e Now Tv



Come sarebbe stata la storia degli Stati Uniti e del mondo qualora fosse stato l’aviatore filo-nazista Charles Lindbergh a vincere le elezioni del 1940 ? Se lo è chiesto lo scrittore Philip Roth ne Il complotto contro l’America, che ora diventa una miniserie Hbo in sei episodi tutti firmati da David Simon e Ed Burns, già insieme dietro a The Wire. Nel cast Winona Ryder e John Turturro. Le puntate saranno disponibili già dal 24 su Sky On Demand e Now Tv.

The Umbrella Academy – seconda stagione dal 31 luglio su Netflix



Dopo aver fallito il tentativo di sventare l’apocalisse, i protagonisti riescono a salvarsi venendo catapultati negli anni ’60 grazie ai poteri di Cinque e qui cercano di scoprire le vere cause della fine del mondo mentre sfuggono a un bizzarro trio di killer svedesi. Ecco in sintesi i nuovi episodi di The Umbrella Academy, serie tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá.

Black Is King – speciale dal 31 luglio su Disney+



Beyoncé scrive, dirige e produce questo visual album che arriva su Disney+ a un anno esatto dall’uscita nelle sale del live-action Il re leone, dove la stessa cantante dà la voce a Nala. Si tratta di un’esperienza visiva e musicale che vuole esaltare i temi del film espandendoli in un messaggio di enpowerment rivolto soprattutto ai giovani afroamericani, sospesi fra il rivendicare le proprie origini e trovare il posto nel mondo che spetta loro.

The post La guida di Wired alle serie di luglio appeared first on Wired.

Fonte: Wired