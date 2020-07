La custodia per usare lo smartphone come una vera macchina fotografica

1 Luglio 2020 – 21:33

I progressi registrati negli ultimi anni dal comparto fotografico degli smartphone consentono anche ai meno esperti di ottenere ottime immagini a fronte di una semplicità d’utilizzo estrema. Migliorie che hanno trasformato i telefoni in camere tascabili, delle punta e scatta che hanno ampliato la platea dei fotografi rimpiazzando le fotocamere compatte. E però fotografare con lo smartphone ha il limite nella mancanza di stabilità, perché durante l’inquadratura a mano libera spesso ci si focalizza non solo sulla scena davanti a noi, poiché il rischio caduta dello smartphone è sempre dietro l’angolo.

Per rimediare al problema e concentrarsi sul soggetto da immortalare il team di ShiftCam, società di San Francisco specializzata nella produzione di accessori per la fotografia mobile, ha realizzato ProGrip, una impugnatura ergonomica che trasforma il telefono in una macchina fotografica. Aumentano le dimensioni ma soprattutto il grip che agevola gli scatti, specie per chi vuole sfruttare lo smartphone per raffiche e sessioni fotografiche di diverse ore. Il meccanismo di presa è universale, quindi adatto per molti smartphone (da iPhone 8 in poi, da Samsung Galaxy S6 e Galaxy Note 8 in poi, i Pixel di Google, Mate 20 Pro e P30 Pro Huawei, G7 ThinQ e V30 Plus di LG e i Mi Mix di Xiaomi), integra una batteria con base di ricarica wireless Qi per evitare grane con l’autonomia, conta su un pulsante di scatto bluetooth, può essere utilizzato come un treppiede e, tenendolo in orizzontale, permette di ruotare il telefono in verticale ampliando le possibilità di scatto.

Con più di 320mila euro raccolti a 45 giorni dal termine della raccolta fondi su Kickstarter, ProGrip si può prenotare qui al prezzo di circa 89 euro, mentre servono 20 euro in più per il kit che include diversi accessori, con spedizioni in tutto il mondo a partire dal prossimo agosto.

