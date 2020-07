I migliori tablet Android del 2020

1 Luglio 2020 – 9:04

(Foto: Huawei)In cerca di un tablet Android da acquistare in questa estate 2020, magari da portarsi dietro al posto del computer portatile durante le ferie? Nel grande insieme dei modelli con sistema operativo di Google abbiamo scelto quattro modelli che si differenziano per fascia di prezzo, prestazioni e funzionalità peculiari.

Huawei MatePad

(Foto: Huawei)Il più recente di quelli in lista è il fratello dell’altra ottima scelta MatePad Pro. Dotato di sistema operativo Android 10 con Emui 10.1, MatePad versione standard monta processore Kirin 810 con 3 o 4 gb di ram, 32 o 64 gb interni espandibili via microsd di ulteriori 512 gb, display da 10,4 pollici a 2000×1200 pixel, fotocamera da 8 megapixel sul fronte e retro, connessione lte e batteria da 7250 mAh. È compatibile con il pennino M-Pencil (costa 129,90 euro, ma è in promozione incluso gratis fino al 31 luglio) e si presenta a 329,90 euro solo wi-fi e 379,90 euro con lte.

Amazon Fire Hd8

(Foto: Amazon)Amazon ha di recente presentato la sua versione più aggiornata del tablet economico da 8 pollici che migliora sotto diversi punti di vista mantenendo un design semplice e soprattutto un costo davvero abbordabile di 99 euro (spesso anche meno con sconti che appaiono regolarmente). Il sistema operativo è basato su Android e ottimizzato per accedere facilmente ai servizi proprietari, migliora l’autonomia della batteria e ci sono due buoni altoparlanti per la multimedialità.

Samsung Galaxy Tab S6

(Foto: Samsung)Dalla fascia media e da quella economica spostiamoci verso quella muscolosa dei tablet top di gamma con la proposta di Samsung che, partita da 829 euro, si può trovare online facilmente a quasi 200 euro in meno. A bordo, uno schermo da 10,5 pollici super amoled, batteria da 7040 mAh, memoria da 128 gb espandibile e 6 gb ram, fotocamera doppia con sensore principale da 13 megapixel e pennino. Il fratello minore Tab S4 scende di un paio di gradini con l’hardware e si presenta a circa la metà del prezzo.

Lenovo Yoga Smart Tab 10

(Foto: Lenovo)Infine, un modello davvero molto particolare sotto il profilo del design come Lenovo Yoga Smart Tab 10. Pensato per la multimedialità, può auto sorreggersi grazie a uno stand e include due performanti altoparlanti stereo by Jbl montati nella base cilindrica. Lo schermo è un ips full hd e c’è il pieno supporto di Google Assistente per fungere anche da smart screen casalingo. Costa 249 euro.

The post I migliori tablet Android del 2020 appeared first on Wired.

Fonte: Wired