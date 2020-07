Gangs of London è una serie tv anomala perché si fonda quasi tutta sull’azione

C’è un genere a cui la serialità non guarda quasi mai: l’azione. La produzione televisiva per via delle sue caratteristiche produttive che gli impongono di correre sul set, di non poter perdere troppo tempo nella fase di riprese e di asciugare la messa in scena il più possibile, non approfondisce e non cura l’azione. Quando lo fa è una grande eccezione e viene ricordata come tale (il piano sequenza di True Detective stagione 1, l’azione in Daredevil, le scene di massa dei finali di Il trono di spade), promossa come tale, rimarcata come tale.

La televisione insomma l’azione la deve importare dal cinema, non ne sta sviluppando una sua versione, sembra non appartenergli, quello che fa al massimo è lavorare sulla tensione (a partire dall’idea di 24 fino ad episodi più recenti come Into The Night). L’azione intesa come lo sforzo dei corpi, l’armonia dei movimenti e la magnificenza dello spettacolo sembrano sempre ospiti di lusso in una serie.

Gangs Of London invece fonda tutta se stessa sull’azione. Interamente. La serie che parte il 6 Luglio su Sky Atlantic è una storia di mafia, in cui diverse gang di diverse etnie, provenienze e tipi di famiglie si scontrano a Londra dopo la morte di uno dei boss più importanti (e la conseguente caccia al responsabile della sua famiglia che occupa tutta questa prima stagione). Uno spunto quasi da B movie che si traduce però in una serie per niente asciutta, anzi, molto carica (pure troppo!), in cui gli intrecci sono tanti e non sempre chiarissimi, non sempre esposti con quel fare diretto e scarno che facilita la comprensione. Per fortuna però, come si diceva, c’è l’azione.

A impostare tutto lo stile è stato il re dell’azione degli ultimi dieci anni: Gareth Evans. Un re che si fa desiderare, che si nasconde e centellina le sue opere. Nel 2011 ha rivoluzionato tutto con The Raid: Redenzione, poi ha girato un sequel in cui raddoppiava tutto ma non aggiungeva molto, poi ha realizzato un film per Netflix, Apostolo, abbastanza ordinario in cui gli unici sussulti arrivano nei pochi secondi in cui qualcuno affronta fisicamente qualcun altro. E basta.

Di Gangs Of London Evans cura il primo e il quinto episodio, imposta lo stile da subito, forma gli stunt e poi torna per l’episodio 5, con una sparatoria talmente audace che sembra una deformazione grottesca, quasi un’opera d’autore per quanto dura, come il rumore delle pallottole sulle superfici forma una sinfonia e quanto la morte e la fuga dalla morte sembrino un balletto.

Il risultato tra la confusione di una trama molto semplice, intrecciata artificiosamente fino all’inverosimile, e la fortissima azione è che le parti più narrative sembrano un intermezzo tra i momenti più spettacolari. Tuttavia anche presa così Gangs of London rimane un esempio incredibile di cosa si possa fare con la televisione, la messa in scena della fatica e del tentativo disperato di rimanere vivi nel mondo del crimine. È quel che racconta Gomorra (cui questa serie si ispira molto), ma qui invece che passare per gli intrighi, per la politica e per le scelte o i piani che possono salvare o condannare una vita, passa tutto dalla fatica personale, dal fiatone per aver schivato una mannaia, al sudore della tensione durante una sparatoria che pare non finire mai.

Se c’è una cosa che si può dire davvero riuscita è questa: raccontare la malavita dal punto di vista della paura di morire, del rischio, della fatica e delle conseguenze fisiche. Non potevamo mai arrivarci noi, che pure sul cinema e sulla tv criminali abbiamo lavorato molto, serviva l’etica calvinista e l’incredibile ammirazione britannica per chi, immessosi in un settore di mercato, lavora fino allo stremo per raggiungere l’egemonia e il successo. Se i nostri malavitosi sono peccatori redenti dall’oceano di morte che li colpisce, questi sono lavoratori di un settore la cui fatica e il cui rischio non sono paragonabili ad altri.

