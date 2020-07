Facebook sta lavorando su un visore VR sottile come un paio di occhiali da sole

1 Luglio 2020 – 17:28

I ricercatori del gruppo hanno mostrato i potenziali risultati di una tecnologia sulla quale stanno lavorando, che potrebbe ridurre l’ingombro delle componenti necessarie ai visori per la realtà virtuale e rendere questi prodotti più facili da indossare per lungo tempo. Non è ancora chiaro però quando arriveranno sul mercato i primi dispositivi.

Fonte: Fanpage Tech