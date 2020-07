Debutta la nuova gamma OnePlus Nord, con uno strano sistema di preordini

1 July 2020 – 12:12

(Foto: OnLeaks)Dopo aver galleggiato per mesi nella dimensione dei rumors, il progetto OnePlus Nord, sottobrand più economico della casa cinese, è diventato ufficiale e si è già aperto alla prima tranche di pre-ordini di carattere davvero insolito. Già perché la nuova gamma di smartphone non si è né mostrata in foto ufficiali né ha svelato dettagli importanti dell’hardware. La stessa modalità di prenotazione è qualcosa di nebuloso.

Dopo aver disseminato piccoli indizi sui social network – soprattutto con il proprio numero uno Pete Lau – e aver creato poche settimane fa una pagina Instagram per stuzzicare l’attenzione, OnePlus ha ufficializzato Nord ma di fatto confermandone soltanto il nome.

Dalle poche frasi ad effetto (che però non raccontano alcunché) pubblicate da OnePlus si percepisce che la natura della futura famiglia di smartphone dovrebbe rientrare nell’insieme dei telefoni di fascia media premium. Ovvero, di quei modelli con tutto ciò che serve per competere anche con top di gamma, ma con un costo più abbordabile.

Qualcosa che segnerebbe un ritorno al passato quando OnePlus si presentava al mondo con OnePlus One alias il “Flagship killer” salvo alzare gradualmente e inesorabilmente il prezzo col passare degli anni con i successivi modelli. Nel frattempo, altre società avevano raccolto il testimone come ben mostrato di recente dai connazionali di Realme.

(Foto: Twitter)Come saranno i nuovi OnePlus Nord? Qui sopra quella che sembra una delle immagini rubate più attendibili, che fanno da base al render di copertina, che mostrerebbe un design per certi versi simile alla linea P40 di Huawei con l’alloggiamento della multi-camera posteriore in un riquadro e la selfie-camera doppia nel foro.

La scheda tecnica di OnePlus Nord dovrebbe considerare processore Snapdragon 765g con predisposizione al 5G, da 4 a 12 gb di ram, da 64 a 256 gb di memoria interna, fotocamera posteriore da 64 megapixel con grandangolo da 16 megapixel, zoom o macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel, selfie camera da 32 + 8 megapixel grandangolare, batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 30 watt e un display da 6,55 pollici full hd+ oled e 90 Hz.

(Foto: OnePlus)Bizzarra la politica di pre-ordine non soltanto perché non si ha una reale idea del dispositivo quanto per la modalità. È divisa in tranche, la prima è andata in scena oggi 1 luglio per i 100 utenti più veloci che hanno versato 20 euro che poi riceveranno come sconto al momento della vera ordinazione oltre che gadget in omaggio. Si ripeterà l’8 luglio, mentre dal 15 luglio ci sarà una finestra di prenotazione di 24 ore con – si spera – più dettagli svelati.

