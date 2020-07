Come richiedere il bonus vacanze

1 Luglio 2020 – 18:03

(Photo by Frank Molter/picture alliance via Getty Images)Dal 1 luglio fino al 31 dicembre è attivo il bonus vacanze che consentirà ai nuclei familiari con un Isee inferiore ai 40mila euro di ricevere un voucher spendibile in strutture alberghiere convenzionate con un valore variabile tra 500 e 150 euro, a seconda dei componenti della famiglia. L’80% del bonus verrà corrisposto sotto forma di bonus e presentato direttamente agli alberghi, il restante invece verrà detratto dalla prossima dichiarazione dei redditi. La misura fa parte del pacchetto di provvedimenti approvato dal governo per sostenere le famiglie in difficoltà e rilanciare il settore turistico, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus. Stando ai dati comunicati dal governo, la richiesta è stata fatta già da 110mila nuclei per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro.

Come funziona

La procedura per richiedere il bonus è interamente digitale. Per prima cosa, è necessario scaricare dall’app Io che consente di accedere ai servizi pubblici. Si può usufruire dell’app, però, solo se si possiede uno Spid, l’identità digitale della pubblica amministrazione, o una Cie, la carta d’identità elettronica da usare con la relativa app CieId. All’interno della app, basta accedere alla sezione dedicata ricordandosi, però, di aver compilato in precedenza l’Isee. Se il sistema non dovesse trovare questa certificazione, respingerà la richiesta e indicherà le modalità con cui richiederla. In caso la procedura andasse a buon fine, l’utente ricevere un qr code che, insieme alla presentazione del proprio codice fiscale alla struttura turistica, darà diritto allo sconto. L’albergatore detrarrà la cifra del bonus solo dopo che l’utente avrà pagato l’importo della sua prenotazione. In quest’ultimo passaggio è importante ricordare che per usufruire del bonus, non si può prenotare tramite intermediari, come Booking, quindi o ci si accorda direttamente con il gestore o si delega la cosa alle agenzie viaggi o tour operator.

Alcuni utenti su Twitter hanno segnalato alcuni disguidi durante la procedure, ma la situazione sembra essersi normalizzata nelle ultime ore.

https://twitter.com/Maxitaly69/status/1278230508447678465?s=20

La Confesercenti ha calcolato che la misura avrà un valore totale di circa 2,6 miliardi di euro, ma non è comunque utile per rilanciare il settore. Secondo l’associazione, come riferisce Repubblica, la procedura digitale escluderebbe alcune fasce di popolazione, soprattutto le già anziane, e l’ammontare del bonus sarebbe troppo basso per permettere alle famiglie di organizzare una vacanza. Dello stesso parere Federalberghi che, tramite il suo presidente Bernabò Bocca al Sole 24 Ore spiega che “l’80% del bonus è compensato agli operatori solo il mese dopo e il 20% è uno sconto che si fa al cliente. Questo vuol dire che non tutti gli alberghi potranno accettarlo”.

