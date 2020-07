Bordata FCC a Huawei e ZTE: minacciano gli USA

1 Luglio 2020 – 13:48

Un documento pubblicato dalla Federal Communications Commission mette nero su bianco la posizione degli Stati Uniti nei confronti delle due società.

The post Bordata FCC a Huawei e ZTE: minacciano gli USA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico