ASUS VivoBook con Core i7 e 16 GB di RAM in sconto

1 Luglio 2020 – 13:48

Il modello S512JP-EJ032T del laptop ASUS VivoBook oggi è proposto in offerta su eBay, acquistabile con il 15% di sconto sul prezzo di listino.

