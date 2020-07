App Io, “Qualcosa è andato storto”: l’app per il bonus vacanze sta dando errori agli utenti

1 Luglio 2020 – 14:28

L'app della pubblica amministrazione che rappresenta un passaggio obbligato per i cittadini che desiderano richiedere il bonus vacanze del governo sta dando dei problemi ad alcuni utenti. Gli sviluppatori ne sono al corrente e stanno cercando di risolverli, ma le cause non sono ancora state rese note.



Fonte: Fanpage Tech