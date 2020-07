Amazon è nel mirino dell’Agcom: “Riscontrata una posizione dominante”

1 Luglio 2020 – 20:28

L’ambito è quello delle consegne dei pacchi, nel quale in pochi anni il colosso dell’ecommerce ha conquistato il primo posto nelle tipologie più in crescita. Per l’Agcom il gruppo rischia di avere talmente tanto margine sui soggetti rivali da poter risultare pericoloso per lo sviluppo della concorrenza nel settore.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech